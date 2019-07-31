Примерно в середине августа будет принято решение, когда я вернусь в Страсбург, и вернусь ли, - постпред Украины в Совете Европы Кулеба

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ, которое вскоре будет опубликовано.

Напомним, после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации без выполнения Россией поставленных перед ней условий, Украина отозвала своего постпреда для консультаций.

По словам дипломата, отзывом посла для консультаций Украина демонстрирует, "что мы крайне недовольны тем, что произошло в Совете Европы, а именно - в Парламентской Ассамблее".

"Более того, это беспрецедентный шаг не только для Украины, но и для всех государств-членов Совета Европы, потому что никогда посла из Совета Европы не отзывали. У дипломатов вызов на консультации - это форма демарша и демонстрация партнеру: все настолько плохо, что мы даже посла забираем. Поэтому этот шаг произвел впечатление, я в течение первых двух недель получал сообщения по различным каналам из Страсбурга: "Когда ты вернешься?", "Ты вернешься?", мол, не надо так жестко.

Поэтому этот шаг сработал, но консультации продолжаются. Когда они закончатся - будет решено Министерством иностранных дел совместно с Офисом Президента. Тогда будет решен вопрос: вернусь я в Страсбург или не вернусь", - отметил Кулеба.

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По поводу возможной даты принятия решения о позиции украинского посла в Совете Европы он уточнил:

"Мы подходим к определенному решению. Я убежден, что оно будет принято до середины августа - чтобы было понятно, как мы входим в новый политический сезон, который традиционно начинается в начале сентября. К последнему раунду консультаций мы вернемся как раз в середине августа".

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