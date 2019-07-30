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30.07.19 19:37

Зеленский подписал указ про президентские стипендии для юных спортсменов с инвалидностью и их тренеров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О стипендиях Президента Украины для детей с инвалидностью, которые имеют высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров".

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"С целью дальнейшей поддержки и поощрения детей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом, содействия развитию их спортивных достижений, а также поддержки тренеров, обеспечивающих спортивную подготовку таких детей, постановляю: учредить 150 стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров", - говорится в указе.

Зеленский также утвердил Положение о стипендиях Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров.

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Ежегодно назначается 100 стипендий для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения на всеукраинских соревнованиях, и 50 стипендий тренерам, обеспечивающим спортивную подготовку таких детей.

Стипендии назначаются в размере, составляющем:

Отбор претендентов на назначение стипендий производится комиссией Министерства молодежи и спорта Украины.

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