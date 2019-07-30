Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной ученической олимпиаде по химии во Франции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В состав украинской команды вошли четверо школьников, каждый из которых занял призовое место:

золото - Александр Кудрик, ученик лицея № 100 "Подол" (г. Киев);

серебро - Лидия Дубенская, ученица Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;

серебро - Гордей Андросов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;

бронза - Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко.

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Всего на олимпиаде соревновались около 200 школьников из 75 стран мира. Они демонстрировали свои знания в практическом и теоретическом турах.