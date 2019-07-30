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30.07.19 20:22

Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной ученической олимпиаде по химии во Франции. ФОТО

4 медали получили участники украинской команды на Международной ученической олимпиаде по химии. Соревнования завершились сегодня, 30 июля 2019 года, в г. Париж (Франция).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной ученической олимпиаде по химии во Франции 01

В состав украинской команды вошли четверо школьников, каждый из которых занял призовое место:

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Всего на олимпиаде соревновались около 200 школьников из 75 стран мира. Они демонстрировали свои знания в практическом и теоретическом турах.

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