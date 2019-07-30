Одесский суд вызывает прокуроров САП по делу завода "Краян", по которому оправдан Труханов и другие чиновники Одессы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Во вторник, 30 июля, Специализированной антикоррупционной прокуратурой получена повестка о вызове на 9:15 6 августа 2019 года в Малиновский райсуд Одессы в уголовном производстве в отношении ныне действующего председателя горсовета Одессы и других лиц, которых суд 4 июля 2019 года оправдал и признал невиновными в инкриминируемых преступлениях о завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"

Отмечается, что прокурор заранее запланировал ознакомление в суде с материалами судебного производства в определенное судом время, поэтому примет участие в заседании. "Хотя из повестки непонятно, в связи с чем суд назначил заседание и какой вопрос подлежит рассмотрению", - отмечается в сообщении.

Напомним, суд полностью оправдал Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов по делу о продаже завода "Краян", так как их вина не была доказана.

Также читайте: Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП

САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.