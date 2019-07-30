Минздрав запускает проект "Спроси у доктора": задавать вопросы можно в соцсетях ведомства

"Спроси у доктора" - формат онлайн-общения пациентов и врачей на самые востребованные темы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства. На странице Минздрава в фейсбуке будут проходить трансляции вживую, во время которых пользователи сети смогут получить ответы от опытного специалиста.

Первая трансляция состоится 1 августа в 13:00, тема - вакцинация. Ее раскроет Федор Лапий, врач-инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика, член Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

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Свои вопросы можно написать в публикациями в фейсбуке (https://tinyurl.com/yxqj6orj) и твиттере (https://tinyurl.com/y692hgw7), а врач ответит на них в прямом эфире.

Минздрав Украины отмечает, что любые консультации относительно вашего состояния здоровья вы должны получать прежде всего у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым вы подписали декларацию. Именно на уровне семейных врачей в мире решаются до 80% вопросов здоровья. Формат "Спроси у доктора" - это дополнительная возможность узнать у специалистов ответ на тот или иной вопрос, не может заменить визит и полноценную индивидуальную консультацию с врачом.

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