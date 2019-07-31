Правозащитники задокументировали более 4,6 тыс. случаев исчезновения людей в зоне ведения боевых действий на Донбассе

Об этом говорится в докладе "Насильственные исчезновения и пропажи без вести во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 годах", составленной Харьковской правозащитной группой (ХРГ) и общественной организацией "Мирный берег" при поддержке Фонда содействия демократии посольства США в Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Удалось разыскать 3484 человека, а судьба 1165 пропавших до сих пор не установлена.

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В частности, говоря о случаях исчезновения среди гражданского населения, Захаров отметил, что Харьковская правозащитная группа располагает информацией о том, что на неподконтрольной Киеву территории без вести пропали 479 человек, на подконтрольной - 723 человека, на территории, подконтрольность которой не определена, - 329 человек, а во время боевых действий - 31 человек. Больше всего пропавших - во время горячей фазы

Захаров отметил, что наибольшее количество исчезновений было зафиксировано в 2014-2015 годах. "У нас есть основания полагать, что среди всех случаев исчезновений гражданских лиц, данные которых внесены в БД ХПГ, 621 случай можно квалифицировать как насильственные исчезновения", - добавил правозащитник. Согласно Конвенции ООН, исчезновение является насильственным, если человек был лишен защиты законом, его местонахождение оставалось неизвестным для родных и семей.

В то же время, со второй половины 2015 года не зафиксировано никаких исчезновений на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Исключением, по словам правозащитника, стали лишь исчезновения, организованные СБУ для обмена на пленных в России и на неподконтрольных территориях и только лиц, совершивших преступления против национальной безопасности - сепаратизм, терроризм, государственная измена. На разных стадиях уголовного производства этим лицам СБУ предлагала согласиться на обмен, альтернативой были большие сроки заключения за совершенные преступления, сообщил правозащитник.

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Он добавил, что СБУ опровергает эти утверждения, а все такие факты удалось установить по косвенным признакам, потому что официально эта информация остается закрытой. По предположениям правозащитников, подобный обмен был гуманным, хотя и незаконным, и происходил с письменного согласия подозреваемых в тяжких преступлениях, за которые им угрожали длительные сроки заключения.

В материалах еще одного автора доклада, лидера организации "Мирный берег" Геннадия Щербака отмечается, что единой методологии определения термина "насильственное исчезновение" в органах государственной власти Украины нет. А Нацполиция, куда поступает больше всего заявлений об исчезновении, ограничена в своих расследованиях в зоне конфликта и на неподконтрольных территориях. В общем ей удалось завершить расследование и передать в суд лишь 30-40 дел.

Юрист ХПГ Игорь Сосноцкий сообщил, что насильственные исчезновения приравниваются к военным преступлениям, не имеют срока давности. "Мы подготовили представление в Международный уголовный суд в соответствии со статьей 7-й Римского статута", - сказал правозащитник. Дополнительным основанием для представления были факты о страданиях жертв этих деяний от пыток, бесчеловечного обращения и унижения человеческого достоинства и другие действия, запрещенные Женевской конвенцией.

Международный уголовный суд будет расследовать эти дела, если государство не может или не желает их расследовать. Правоохранительные органы должны были бы открывать уголовные производства по признакам насильственного исчезновения по статье о нарушении правил ведения войны. Но более 20 таких уголовных производств так и не были передано в суд, говорится в докладе ХПГ.

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