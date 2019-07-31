В первом полугодии 2019 года выявлено более 200 уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми, - Крищенко

Об этом 30 июля, во Всемирный день противодействия торговле людьми, сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины Артем Крищенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

По его словам, в течение первых шести месяцев этого года полицейские выявили 214 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. В рамках 190 уголовных производств этой категории следователи сообщили о подозрении лицам, их совершившим. Досудебное расследование уже закончено в 104 уголовных производствах, открытых по фактам торговли людьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине разоблачены 8 группировок, причастных к торговле людьми, - Госпогранслужба

В то же время полицейские установили 170 человек, которые стали жертвами действий злоумышленников. Среди пострадавших - 98 мужчин, 67 женщин, трое несовершеннолетних и двое малолетних детей.

Артем Крищенко отметил, что за 6 месяцев 2019 года полицейские разоблачили четыре организованные группы, которые действовали в сфере торговли людьми. Их деятельность распространялась на территории пяти областей и города Киева.

"В целом полицейскими подразделениями Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми прекращена деятельность 19 организованных групп. В состав этих групп входило 68 соучастников. Наиболее распространенной формой торговли людьми стала трудовая эксплуатация - это 94 факта. Также полицейские установили 84 факта торговли людьми в форме сексуальной эксплуатации", - отметил Артем Крищенко.

Он добавил, что обычно жертвами злоумышленников становятся женщины, которые не работают, имеют на иждивении детей, разведенные, находятся в тяжелом материальном положении. Также выявлено 30 фактов торговли людьми в форме вовлечения граждан в преступную деятельность. Наиболее уязвимой категорией граждан здесь стали мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители на ПП "Краковец" задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Обычно пострадавших вербовали для работы курьерами по доставке фасованного товара. Так путем обмана злоумышленники заставляли жертв участвовать в наркотрафике", - сказал начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции.

Артем Крищенко сообщил, что следователи начали три уголовных производства по фактам торговли детьми. Речь идет как о продаже с целью усыновления, так и о передаче с целью эксплуатации. В частности, в июне этого года во Львовском международном аэропорту полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась продать своего ребенка для сексуальной эксплуатации за рубежом.