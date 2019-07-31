Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из гранатометов вблизи Песков и Луганского, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке штаба ОС по состоянию на 07:00 31 июля 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: возле Луганского - из гранатометов различных систем. Потери с украинской стороны не зафиксированы", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" позиции наших защитников были обстреляны один раз: вблизи Песков - из подствольного гранатомета. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - добавили в шабе ОС.