В результате непогоды обесточены 53 населенных пункта в 5 областях Украины, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 44, Одесская - 4, Запорожская - 2, Луганская - 2, Киевская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

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"30 июля в с. Максимовка Вольнянского района в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) повреждена шиферная кровля школы на площади около 400 м 2 , крыши 10 частных жилых домов и произошло падение деревьев. Жертв и пострадавших нет. 30 июля в с. Свято-Покровское Бахмутского района в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов. Проведение ремонтных работ запланировано на 31 июля", - добавили в ГСЧС.