Нефьодов рассказал о ночной встрече в Офисе Зеленского: "У кого-то сейчас холодок по спине пробежал". ФОТО

Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"#недоторкані Неслучайная встреча вечером в Офисе Президента Украины. Что-то страшное приближается для плохих людей. У кого-то сейчас холодок по спине пробежал. Может, это просто сквозняк. А, может, это ветер перемен..." - рассказал Нефьодов, опубликовав фото со встречи, на котором кроме себя отметил еще Александра Данилюка, Руслана Рябошапку, Илью Михайлова, Юрия Драганчука, Сергея Верланова.

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