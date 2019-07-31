Большая приватизация разблокирована, - Герус

Об этом сказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Уже разблокирована (большая приватизация. - Ред). Сейчас мяч на поле Министерства экономики. Если оно даст соответствующее согласование, то можно уже запустить приватизацию Одесского припортового завода, ОГХК, Электротяжмаша, шахты Краснолиманской и еще нескольких предприятий. У нас есть процесс по Центрэнерго, который не заблокирован в суде ", - сказал он.

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Герус добавил, что в Украине есть несколько объектов, которые находятся на балансе Госуправления делами, их также можно продать.

"Если Минэкономики принимает решение, то дальше Кабмин одобряет советников, и через несколько месяцев мы можем получить успешные кейсы по приватизации", - сказал он.

Герус отказался прогнозировать, какие поступления госбюджет может получить от большой приватизации до конца этого года, и выступил за приватизацию Укрспирта. По мнению политика, монополия этого предприятия "искусственно придумана".

"Этот товар точно не является настолько стратегическим, чтобы государство держало монополию в своей собственности, и все понимали, что там процветает массовая коррупция. Очевидно, что с этого кормились в том числе определенные кланы, политики или даже какие-то криминальные элементы", - сказал Герус.

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Он добавил, что надо дать возможность желающим работать в спиртовой отрасли купить в свою частную собственность заводы, развивать, но исправно платить налоги и акцизы.