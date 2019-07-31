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31.07.19 08:44

Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан утверждает, что не знает, чью кандидатуру на должность Премьер-министра будет предлагать глава государства Владимир Зеленский.

Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан

Об этом Богдан сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо понять, эта процедура прописана законом. И сколько бы мы здесь с вами не думали, а я в такой же ситуации, как и вы, я знаю больше кандидатов... Какое решение примет Президент, я не знаю. Надо вообще понять, что в нашей команде все решения принимает Президент", - сказал Богдан.

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Он добавил, что Зеленский проводит много встреч и собеседований "в том числе с кандидатами на соответствующие министерства, центральные органы власти".

Напомним, премьер-министр назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины. Представление о назначении главы правительства президент вносит по предложению коалиции в Раде. Зеленский ранее заявлял, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не был председателем парламентских фракций.

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