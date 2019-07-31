В Беларуси вынесли второй за этот год смертный приговор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"По данным базирующейся в Минске правозащитной группы "Весна", суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух женщин преклонного возраста в декабре 2018 года и приговорил его к смерти", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 50-летний подсудимый признал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

Павлов – второй приговоренный к смертной казни в 2019 году. Ранее подобный приговор был вынесен 36-летнему Александру Осиповичу, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.

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Беларусь остается последней страной Европы, где карают смертью.