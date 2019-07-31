Политзаключенный Бекиров из-за болей в спине не вставал с постели десять дней, - адвокат Велиляев

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Ислям Велиляев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в этот период Бекирову делали инъекции обезболивающих препаратов.

"У него было серьезное ущемление нерва. Поэтому он не вставал десять дней лежал на кровати, едва добирался до туалета. Все это время ему делали обезболивающие уколы. По состоянию на сегодняшний день, он встает, ходит. Но его болезнь (защемление нерва в позвоночнике) не вылечили, ее залечили, обезболили. Кроме этого, ему снова увеличили дозу инсулина. Давление в основном высокое, страдает от одышки", - рассказал адвокат.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

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11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.