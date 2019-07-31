Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Позволю себе немного профессиональной критики в адрес главы АП Андрея Богдана. Ему предложили 20 млн. $ за то, чтобы он вместе с президентом отстали от мэра Киева и не мешали Виталию Кличко и его коррумпированным друзьям грабить киевский бюджет. Да, он не смог незаметно включить диктофон, но зачем было отказывать посреднику и сразу идти на пресс-конференцию, какой в ​​этом смысл? Какая эффективность от таких действий? Без доказательств - нулевая", - отметил Шевченко.

Он попросил президента Владимира Зеленского обратить внимание на то, что такие действия не действенны, безрезультатны и, учитывая борьбу с коррупцией, безответственны.

"Поэтому мой совет всем новоизбранным народным депутатам партии "Слуга народа" и другим членам новой команды, которые вскоре станут министрами - если вам предлагают взятку или долю в схеме, ни в коем случае не отказывайтесь сразу! Возьмите под контроль свои эмоции, утолите свое возмущение - скажите тому чудовищу, что вам нужно время на подумать и скорее в НАБУ писать заявление. На следующий день детективы начинают негласные следственно-розыскные действия и вы встречаетесь с коррупционером уже под аудио- и видео-фиксацию, даете согласие на его предложение и договариваетесь где , когда и каким образом будет произведен расчет. Дальше - дело техники", - отметил Шевченко.

Бывший сотрудник НАБУ отметил, что только "таким образом нужно бороться с этим отродьем - фиксировать преступление, отправлять под суд и дальше в колонию строгого режима с конфискацией".

"Андрей Богдан отказал - ну ок. Так эти же уроды будут идти к другим, искать другие возможности, применять широкий гнусный инструментарий для дальнейшего грабежа нашей страны. А их надо уничтожать при каждом удобном случае!" - написал Шевченко.

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Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан 30 июля заявил, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА Виталия Кличко с должности взамен на финансовое вознаграждение в размере $20 млн.

В ответ Кличко назвал информацию, обнародованную Богданом, подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.