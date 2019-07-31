Трое сотрудников "Укринформа" пострадали при нападении во время пресс-конференции кандидатов в нардепы. На задержанных составили админпротокол

Об этом заявил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайная ситуация!!!! Нападение на национальное агентство "Укринформ"! Пострадали по меньшей мере три сотрудника агентства, в частности Сергей Сай-Боднар, руководитель пресс-зала. Парни в футболках организации "Традиция и порядок" пытались сорвать пресс-конференцию в Укринформе, избили сотрудников агентства, выломали дверь в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие", - отметил Томиленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа". ВИДЕО

Он уточнил, ссылаясь на заместителя генерального директора Укринформа Ирину Чередниченко, что прорываясь в помещение агентства "активисты" толкали работников Укринформа, при этом пострадали по меньшей мере три человека.

"Больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Ивановичу Сай-Боднару, которого молодчики душили, оттягивая от дверей", - рассказал Томиленко.

Кроме того, добавил он, также избили двух сотрудников технического отдела агентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует как хулиганство попытку нападения на Порошенко у здания ГБР

"На лиц, которые были задержаны, составили админпротокол за мелкое хулиганство. Материалы (относительно инцидента. - Ред.) сейчас у начальника райуправления на росписи", - сообщил следователь Шевченковского управления полиции города Киева Василий Зарубенко, пояснив, что законом предусмотрены 24 часа на открытие уголовного производства.

Напомним, вчера неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа"



