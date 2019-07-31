Во Львове сообщили о "минировании" всех больниц, церквей и гостиниц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.



Отмечается, что 30 июля в 16:14 на электронную почту патрульной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений и гостиниц Львова. Аноним каких-либо требований не выдвигал.

"Сообщение было зафиксировано, проводился мониторинг ситуации. Проводятся мероприятия по выявлению лица, отправившего сообщение", - отметили во Львовской ОГА.

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