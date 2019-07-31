Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.07.19 10:51

Во Львове сообщили о "минировании" всех больниц, церквей и гостиниц

Во Львове в полицию поступило анонимное сообщение о якобы заложении взрывных устройств в больницах, церквях и отелях города.

Во Львове сообщили о "минировании" всех больниц, церквей и гостиниц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что 30 июля в 16:14 на электронную почту патрульной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений и гостиниц Львова. Аноним каких-либо требований не выдвигал.

"Сообщение было зафиксировано, проводился мониторинг ситуации. Проводятся мероприятия по выявлению лица, отправившего сообщение", - отметили во Львовской ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция составила около 90 тыс. протоколов на пешеходов с начала 2019 года

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100