Военнопленные украинские моряки могут вернуться домой до октября, - "Известия"

Об этом написала российская газета "Известия", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам адвоката моряков Николая Полозова, Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня. - Ред.) было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодавством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесен приговор, в судебных и следственных действиях.

Он добавил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до следователя, который и должен будет в течение трех дней вынести решение по данному вопросу.

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения просьбы моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

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По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что моряки, которых обвиняли в нарушении российской границы, продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину.

Полозов напомнил, что между Россией и Украиной существует соглашение о предоставлении правовой помощи, которое до сих пор не денонсировано. Поэтому проблем с обеспечением участия моряков в процессе возникнуть не должно. По его мнению, найти формат, который бы удовлетворил все стороны, вполне реально - например, это может быть конференц-связь.

"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

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