Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.07.19 11:03

Военнопленные украинские моряки могут вернуться домой до октября, - "Известия"

Задержанных российскими оккупантами в районе Керченского пролива украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

моряки

Об этом написала российская газета "Известия", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам адвоката моряков Николая Полозова, Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня. - Ред.) было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодавством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесен приговор, в судебных и следственных действиях.

Он добавил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до следователя, который и должен будет в течение трех дней вынести решение по данному вопросу.

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения просьбы моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

Читайте: Украинские военнопленные моряки начали ознакомление с материалами дела. Это может занять 2-3 месяца, - Полозов

По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что моряки, которых обвиняли в нарушении российской границы, продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину.

Полозов напомнил, что между Россией и Украиной существует соглашение о предоставлении правовой помощи, которое до сих пор не денонсировано. Поэтому проблем с обеспечением участия моряков в процессе возникнуть не должно. По его мнению, найти формат, который бы удовлетворил все стороны, вполне реально - например, это может быть конференц-связь.

"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренности о возвращении украинских моряков уже достигнуты, - Денисова

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Читайте также: Из российского плена вернули собаку моряков. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100