Глава инвестгруппы Noosphere Ventures Поляков и временный поверенный США в Украине Тейлор обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

Встреча состоялась 30 июля в посольстве США в Украине. Обсуждались перспективы сотрудничества между Украиной и США в сфере оборонной промышленности. Сообщается в пресс-релизе компании, пишут Українські новини.

Отметим, что американская компания Noosphere Ventures занимается инвестициями в информационные технологии и космическую промышленность. Она расположена в Силиконовой долине, ей подчиняются компании с офисами в 16 странах с 5500 сотрудниками, большинство из которых работают в Украине.

Trident Defence была создана бизнесменом Максом Поляковым для органического развития имеющегося портфеля инвестиций в информационные технологии и космическую промышленность Noosphere.

Ранее Макс Поляков в интервью "Интерфакс-Украина" отмечал высокий потенциал украинской космической отрасли и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. В частности, один из его проектов Fitefly Aerospace сейчас является одним из участников лунной программы NASA.

Фото: noosphereventures.com