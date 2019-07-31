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31.07.19 11:20

Глава инвестгруппы Noosphere Ventures Поляков и временный поверенный США в Украине Тейлор обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

Глава инвестиционной группы Noosphere Ventures Макс Поляков и руководители компании Trident Defence Джон Изелла и Марк Опгенорт встретились с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Б.Тейлором.

Встреча состоялась 30 июля в посольстве США в Украине. Обсуждались перспективы сотрудничества между Украиной и США в сфере оборонной промышленности. Сообщается в пресс-релизе компании, пишут Українські новини.

Отметим, что американская компания Noosphere Ventures занимается инвестициями в информационные технологии и космическую промышленность. Она расположена в Силиконовой долине, ей подчиняются компании с офисами в 16 странах  с 5500 сотрудниками, большинство из которых работают в Украине.

Trident Defence была создана бизнесменом Максом Поляковым для органического развития имеющегося портфеля инвестиций в информационные технологии и космическую промышленность Noosphere.

Ранее Макс Поляков в интервью "Интерфакс-Украина" отмечал высокий потенциал украинской космической отрасли и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. В частности, один из его проектов Fitefly Aerospace сейчас является одним из участников лунной программы NASA.

Глава инвестгруппы Noosphere Ventures Поляков и временный поверенный США в Украине Тейлор обсудили сотрудничество в оборонной промышленности 01

 Фото: noosphereventures.com

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