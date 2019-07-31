Филарет призвал Министерство юстиции Украины продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата

Как информирует Цензор.НЕТ текст письма опубликован на странице УПЦ КП в сети Facebook.

"До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ Киевского патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что Епифаний не имел права принимать такого решения, поскольку Киевская патриархия и Украинская православная церковь Киевского патриархата не входят в состав Православной церкви Украины.

Он напомнил митрополиту о Поместном Соборе, где было принято решение о продлении существования Киевского патриархата и о выходе из состава Православной церкви Украины.

"Поэтому, Вы не имеете никакой власти над нашей Церковью и Ваше решение о создании ликвидационной комиссии не действительно, так оно является вмешательством во внутреннюю жизнь другой Церкви", - заявил Филарет.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раскола в ПЦУ нет, есть только особое мнение Филарета, - Епифаний