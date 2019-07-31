ГПУ подготовила подозрение следователю Следкома РФ за привлечение политзаключенного Карпюка к уголовной ответственности

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ

"Указанный гражданин, занимая должность старшего следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, зная требования уголовно-процессуального законодательства РФ о неукоснительном соблюденим следователем во время расследования требований Конституции и УПК РФ, персональной ответственности за законность процессуальных действий, действуя умышленно, при отсутствии в материалах уголовного дела объективных доказательств причастности Карпюка к совершению расследуемых преступлений и осознавая, что тот не имеет отношения к их совершению, имея умысел привлечь заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно привлек Карпюка к уголовной ответственности, искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемых преступлениях", - говорится в сообщении.

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В настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы РФ по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведении с ним ряда процессуальных действий. Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима. В РФ Карпюка и Клыха осудили по делу о якобы участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

Отметим, что в рамках уголовного дела Карпюка и Клыха российские следовали пытались привязать к чеченской войне экс-премьера Яценюка: "Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова".