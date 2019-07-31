20-летний нацгвардеец, выстреливший себе в голову в Одесском райсуде, умер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об это сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"Вынуждены сообщить прискорбную новость - военнослужащий скончался сегодня ночью", - сообщили в объединении.

По словам пресс-офицера объединения Владимира Белова, все материальные траты, связанные транспортировкой тела и захоронение погибшего, обеспечит Национальная гвардия Украины.

Он также отметил, что каких-либо новых фактов в ходе служебного расследования ЧП пока не выявлено.

Напомним, 29 июля во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы в одном из его помещений был найден солдат Нацгвардии Украины с признаками огнестрельного ранения.

Вчера потерпевшего, призванного на службу из Тернополя в мае текущего года, прооперировали.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

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