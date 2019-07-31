20-летний нацгвардеец, выстреливший себе в голову в Одесском райсуде, умер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об это сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.
"Вынуждены сообщить прискорбную новость - военнослужащий скончался сегодня ночью", - сообщили в объединении.
По словам пресс-офицера объединения Владимира Белова, все материальные траты, связанные транспортировкой тела и захоронение погибшего, обеспечит Национальная гвардия Украины.
Он также отметил, что каких-либо новых фактов в ходе служебного расследования ЧП пока не выявлено.
Напомним, 29 июля во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы в одном из его помещений был найден солдат Нацгвардии Украины с признаками огнестрельного ранения.
Вчера потерпевшего, призванного на службу из Тернополя в мае текущего года, прооперировали.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.