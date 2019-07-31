Только на проезд - 200 тыс. грн: Во сколько "Слуге народа" обойдется тренинг в Трускавце

Такие подсчеты сделало издание "Новое время", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что большая часть бюджета на тренинг уйдет на проживание в самых дорогих отелях города.

Как заявил ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, курсы обойдутся в "несколько миллионов гривень". За семь дней в Трускавце около 250 депутатов партии должны осилить основы публичной политики, макроэкономики, бюджетной политики, секторов экономики и законодательной политики.

Для поездки делегатов партия "Слуга народа" оплатила аренду трех вагонов-купе из Киева в Трускавец и обратно, номера в самой дорогой гостинице курорта — Rixos-Prykarpattya c полноценным питанием, наняла КSE для обучения и организовала гала-вечер.

Процесс обучения депутатов занимает 13 часов — с 8:30 утра до 21:30 с перерывами на кофе и обед. После завершения всех лекций и практических работ учащиеся должны защитить портфолио, в которое входит стратегия будущего депутата, проекты законов и пр., что позволит им получить сертификат от KSE.

Стоимость железнодорожных билетов из Киева в Трускавец составляет 603 грн на человека, дополнительно, как сообщили в Укрзализныце, для брони всего вагона нужно доплатить еще 200 грн на каждом билете в одну сторону. Таким образом только на проезд партия потратила 200 тыс. грн.

Но самые высокие затраты - проживание. Согласно данным сайта гостиницы, стоимость стандартного двухместного номера при полном пансионе составляет 4,7 тыс. грн в сутки. То есть, недельная аренда 127 номеров в Rixos-Prykarpattya для 254 депутатов от партии Слуга народа с учетом 10% скидки составляет 3,8 млн грн. Это ориентировочная сумма. Часть обучаемых живут в Mirotel, где номера дешевле, однако за питание в Rixos-Prykarpattya нужно доплачивать и, вероятно, не все живут в самых дешевых номерах.

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Зал для проведения обучения арендовали дополнительно. Его стоимость — 2,2 тыс. грн в час, гостиница готова предоставить 10% скидку. Аренда конференц-зала для учебы будущих депутатов может стоить 180 тыс. грн за неделю.

Тимофей Милованов и функционеры партии Слуга народа конкретные цифры не называют и говорят, что данные будут опубликованы позднее в официальных отчетах двух организаций.

Курсы для будущих депутатов от партии "Слуга народа" были организованы за три недели с использованием половины ресурса Киевской школы экономики. Как предполагает представитель школы-конкурента KSE, рыночная стоимость заявленной недельной программы обучения, вероятнее всего, составляет не менее $ 15 тыс. в день. То есть, за неделю именно на обучение будущих депутатов могли потратить не менее $ 105 тыс.

Проведение гала-вечера в отеле категории пять звезд может стоить около 6 тыс. грн на человека. В эту сумму включено питание, напитки и развлекательная программа. Таким образом в целом тренинг для будущих депутатов обойдется немного более $ 330 тыс.

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