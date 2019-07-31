УПЦ КП прекратила свою деятельность. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр, - Минкультуры

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры Украины, опережая появление и тиражирование заявлений о якобы возобновлении деятельности бывшей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (далее - УПЦ КП) и функционирования бывшего центра этого религиозного объединения, а именно религиозной организации "Киевская патриархия украинской православной церкви", а также отвечая на спекулятивные обвинения о якобы вмешательство государственных органов в религиозные дела, официально сообщает. Приказом Министерства культуры Украины от 30.01.2019 года № 54 был зарегистрирован устав Религиозной организации "Киевская митрополия украинской православной церкви (православной церкви Украины)". Также этим приказом на основании решений Поместного собора бывшей УПЦ КП от 15.12.2018 года были признаны утратившими силу приказы Министерства от 12 июня 2017 № 505 "О регистрации Устава религиозной организации "Киевская патриархия украинской православной церкви" в новой редакции и от 8 июля 2016 г. "о новой редакции Устава об управлении Украинской Православной Церкви Киевский Патриархат", - говорится в сообщении.

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"Итак, на основании решений Поместного собора УПЦ КП от 15.12.2018 года религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, а религиозная организация "Киевская патриархия украинской православной церкви", которая в соответствии с ее уставом (п. 1 ) была религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, после создания и регистрации устава религиозной организации "Киевская митрополия украинской православной церкви (православной церкви Украины)" вошла в состав религиозного объединения Украинская православная церковь (Православная церковь Украины)", - добавили в министерстве.

"Учитывая то, что религиозное объединение УПЦ КП прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов УПЦ (ПЦУ), которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ КП", - констатировали в Минкульте.

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"Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 г. (Журнал № 43) принял решение о прекращении деятельности религиозной организации "Киевская патриархия украинской православной церкви" путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия украинской православной церкви (православной церкви Украины)", о чем была сделана соответствующая запись в "Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", -добавили в министерстве.

"Попутно информируем, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. В связи с этим отмечаем, что все действия должностных лиц Министерства культуры Украины, ответственных за регистрацию уставов и государственной регистрации религиозных организаций, совершались, совершаются и будут совершаться в будущем исключительно в рамках законодательства Украины. Любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозного объединения с таким названием и после Поместного Объединительного Собора, состоявшегося 15 декабря 2018 г., принявших решение войти в состав поместной (самостоятельной) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), могут быть интерпретированы, как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц - государственных регистраторов Министерства культуры Украины", - акцентировали в министерстве.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.