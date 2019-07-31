Пристайко остается единственным кандидатом на пост главы МИД, - помощник Зеленского Ермак

"Пристайко остается единственными кандидатом на министра иностранных дел Украины, и мы об этом открыто говорили", - заявил он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль является профессиональным, уважаемым в международном сообществе человеком. "Я думаю, что для всех будет большой удачей, если она продолжит работать на той позиции, на которой она сегодня находится. Она на своем месте", - считает он.

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Ермак также опроверг информацию, что в будущем он может стать заместителем главы Офиса президента Украины вместо Пристайко.

"На сегодняшний день, как помощник президента, по его поручениям, я подключаюсь в вопросы международной политики. Буду продолжать курировать какие-то из этих направлений и в будущем. Я там, где нужен президенту. Становиться заместителем главы Офиса президента в мои планы не входит", - подчеркнул он.