Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате"

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера по итогам состоявшегося телефонного разговора президентов, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял", - заявили в пресс-службе.

В свою очередь Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире.

"Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран", - добавили в пресс-службе.

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