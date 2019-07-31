Более 4 тысяч флаконов препарата для лечения рака крови вскоре распределят по Украине, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Препарат используют для лечения взрослых и детей с раком крови. Лекарств достаточно, чтобы обеспечить почти всю заявленную потребность. Эти лекарства имеют значительно более высокую эффективность, чем закупавшиеся ранее. В почти 92% случаев лечения рекомбинантной аспарагиназой наступает ремиссия, а применение препарата в течение 2 лет снижает вероятность возникновения рецидива до 98%", - написала Супрун.

Также Супрун отметила, что каждый пациент может проверить наличие лекарств в своем регионе. Медицинские учреждения должны размещать информацию о наличии лекарств, закупленных за государственные средства. В том числе и о распределении лекарств в каждой конкретной области.

Если лекарство есть в программе, но в больнице нет информации о нем, то нужно написать запрос о доступе к публичной информации на имя главного врача о наличии определенного медицинского препарата и обратиться в региональное управление здравоохранения.

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