Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 31 июля, российско-оккупационные войска вели себя более агрессивно. Враг с начала текущих суток уже 5 раз нарушил объявленный от 21 июля с.г. "режим тишины", который предусматривает прекращение ведения огня из всех видов вооружения. В районе н.п. Пески в 02.50 ночи, в течение 20 минут противник вел провокационный обстрел позиций наших героев из подствольных гранатометов. Утром, в 06.50 противник начал провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам Водяного. Огонь оккупанты вели в течение почти получаса из села Пикузы", - рассказали в министерстве.

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"Также в приморской области, по направлению из села Саханка с 08.00 утра, враг полчаса вел провокационный обстрел из стрелкового оружия позиций наших защитников Лебединского. С 11.00 до 11.30 оккупанты снова из Саханки применили гранатометы и стрелковое оружие по защитникам Широкино. После 11.10 защитники Лебединского зафиксировали разрыв вражеской мины калибра 82 мм", - добавили в ведомстве

Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских героев-защитников нет.

"Подразделения Объединенных сил неуклонно придерживаются установленного во исполнение решения Трехсторонней контактной группы "режима тишины", - констатировали в Минобороны.