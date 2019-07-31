Командование оккупационных войск РФ на Донбассе принудительно удерживает наемников "на службе" пока они не найдут себе замены, - ГУР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В частности, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ созданы т.н. "Ротационные команды" для проведения агитации и отбора кандидатов в военных комиссариатах оккупационных администраций. Значительно увеличено количество рекламных объявлений о прохождении военной службы на улицах и в общественном транспорте оккупированных населенных пунктов. Во время разъяснительной работы с населением оккупанты уверяют в содействии в оформлении гражданства РФ кандидатам и членам их семей, обеспечении социальных выплат. Также, с целью недопущения увеличения текущей неукомплектованности личным составом, командиры соединений и частей российских оккупационных войск принудительно удерживают наемников, желающих освободиться после завершения срока контракта, до выполнения ими условий по поиску замены на занимаемые должности", - рассказали в министерстве.

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