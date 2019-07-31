ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области, два отдела полиции и товарную биржу, - Варченко

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральная прокуратура Украины и сотрудниками Служба безопасности Украины", - написала Варченко.

По ее словам, обыски проводятся с целью установления обстоятельств уголовного преступления вероятно совершенного прокурором прокуратуры Днепропетровской области.

"Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет как-либо распоряжаться этими посевами любым способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве", - пояснила Варченко.

Замдиректора ГБР сообщила, что прокурор лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тыс. грн.

"Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - подчеркнула она.

Сейчас следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

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