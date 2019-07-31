В СБУ вызвали на допрос мэра Запорожья и его заместителей

Об этом СБУ сообщила изданию "УНИАН", передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в СБУ, кроме перечисленных чиновников, также на допрос в качестве свидетелей вызван ряд лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления - вмешательства в избирательный процесс и причастности к государственной измене.

Мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова, депутатов Запорожского городского совета Игоря Чумаченко и Виктора Бусько, генерального директора коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" Юрия Папача вызывают на допрос на завтра, 1 августа. Заместители Папача посетили следователей сегодня, 31 июля. Как отметили в УСБУ в Запорожской области, вышеупомянутые лица проходят в уголовном производстве в качестве свидетелей.

Отметим, что спецслужбой открыты два производства - по ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ст.160 УК Украины (подкуп избирателя). В частности, речь идет о подвозе в день голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля избирателей на участки муниципальными автобусами, о подкупе избирателей, организации политических партий-"клонов".

Кроме того, СБУ проверяет информацию о работе определенных должностных лиц в интересах кандидатов в народные депутаты, которых поддерживает Российская Федерация, об организации слежки за кандидатами в депутаты от других политсил и др. Сейчас в этих двух уголовных производствах никому обвинения не предъявлены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ провела обыски в Херсонской ОГА из-за строительства скандального моcтопереходa ХБК-Тaвричеcкий. ВИДЕО