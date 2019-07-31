Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении судье оккупационного суда по делу журналиста Семены

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Указанная судья, реализуя политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраински настроенного населения в Крыму, в течение февраля-сентября 2017 года, в нарушение норм Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, осуществляла рассмотрение уголовного дела в отношении украинского журналиста, незаконно применяя уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации на территории оккупированного полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Судья запретила допрос журналиста в судебном заседании и проигнорировала предоставленные им неопровержимые доказательства, опровергающие предъявленное обвинение, и тем самым лишила последнего права на справедливый судебный процесс.

По результатам рассмотрения указанного уголовного дела, 22 сентября 2017 судья незаконно вынесла приговор и признала украинского журналиста виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Напомним, на аннексированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

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