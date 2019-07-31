Новым бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы Свенчицкий, - Шемета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера на заседании совета (бизнес-омбудсмена, СБО. - Ред.) была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого," - сказал Шемета.

По его словам, Свенчицкий приступит к работе уже этой осенью.

Ранее Шемета занимал пост министра финансов в правительстве Литвы (1997-1999гг., 2008-2009гг.), а также занимал должность Еврокомиссара - сначала по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг.), затем - по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством (2010-2014 гг.).

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