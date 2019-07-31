"Укрзализныця" сократит пассажирские перевозки, если Кабмин не снизит земельный налог для компании, - Рязанцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, размещенном на сайте компании.

По его словам, во время голосования бюджета на 2019 год внесли изменения в Налоговый кодекс, согласно которым "предприятие дополнительно отяготили налогами в сумме 3 миллиарда гривен".

"Ни в одной стране мира под железными дорогами налог на землю не уплачивается вообще", - добавил он.

Рязанцев подчеркнул, что ГФС, Минфин, Минагрополитики, Минэкономразвития, Минрегион, Минюст по разным причинам решили отправить на доработку проект закона об изменениях в Налоговом кодексе относительно возвращения коэффициента 0,25 при налогообложении земель железнодорожного транспорта, который разработала УЗ. Инициативу "Укрзализныци" поддержало только Министерство инфраструктуры.

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"К чему приведут дополнительные расходы Укрзализныци в 3 млрд грн в год? Во-первых, предприятие будет вынуждено пересмотреть объемы пассажирских перевозок в сторону уменьшения. Также будем вынуждены активизировать работу по сокращению малоэффективной инфраструктуры, несмотря на то, что в большинстве случаев она несет на себе социально-экономическую нагрузку в депрессивных регионах", - заявил директор по развитию бизнеса УЗ.