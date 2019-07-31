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31.07.19 14:43

Зеленский назначил Буроменскую и Нечитайло госуполномоченными АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Зеленский назначил Буроменскую и Нечитайло госуполномоченными АМКУ

Соответствующие указы президента Украины №566/2019 и №567/2019 от 31 июля обнародованы в среду на сайте главы государства, передае Цензор.НЕТ.

Ольга Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Наталья Буроменская – адвокат.

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Зеленский назначил Буроменскую и Нечитайло госуполномоченными АМКУ 01

Ольга Нечитайло

Зеленский назначил Буроменскую и Нечитайло госуполномоченными АМКУ 02

Наталья Буроменская

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 5 июля уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича с должности госуполномоченных АМКУ и Андрея Вовка - с должности заместителя председателя комитета-госуполномоченного.

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