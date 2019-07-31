С начала года в оккупированном РФ Крыму задержаны 57 крымских татар, - Меджлис

Об этом на пресс-конференции сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По данным Меджлиса, в первом полугодии 2019 года зафиксировано 73 незаконных обыска в Крыму (55 - в домах крымских татар), 69 задержаний (57 - крымских татар), 57 допросов, 200 арестов, 381 нарушение права на справедливый суд.

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36 арестованных незаконно были этапированы с полуострова.

"Интересная тенденция в данном полугодии - начали задерживать женщин. Так, в текущем году были задержаны три крымскотатарские женщины", - подчеркнул Бариев.

По его словам, количество незаконных действий российских силовиков в отношении проукраинских активистов и крымских татар остается на уровне предыдущего года.