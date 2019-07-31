Бывшая сотрудница Казначейства США Шэрон Иски возглавила набсовет "Приватбанка"

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка", передает Цензор.НЕТ.

Ее избрали главой набсовета на первом заседании совета 31 июля 2019 года.

"Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", - прокомментировала свое назначение Иски.

Напомним, что набсовет Приватбанка состоит из девяти человек - шести независимых членов и трех представителей государства.

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