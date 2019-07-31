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31.07.19 15:04

Бывшая сотрудница Казначейства США Шэрон Иски возглавила набсовет "Приватбанка"

Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавила бывший международный советник Управления технической помощи Казначейства США Шэрон Иски (Sharon Easky).

Бывшая сотрудница Казначейства США Шэрон Иски возглавила набсовет "Приватбанка"

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка", передает Цензор.НЕТ.

Ее избрали главой набсовета на первом заседании совета 31 июля 2019 года.

"Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", - прокомментировала свое назначение Иски.

Напомним, что набсовет Приватбанка состоит из девяти человек - шести независимых членов и трех представителей государства.

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