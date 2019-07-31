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31.07.19 15:27

Во время оккупации в тюрьмах Крыма и Донбасса находились 30 тыс. украинцев, переправлено лишь 554, - Минюст

Министерство юстиции заявило, что в тюрьмах и следственных изоляторах, которые расположены на временно неподконтрольной территории Украины (отдельные районы Донецкой, Луганской областей и АР Крым), на момент оккупации РФ находились свыше 30 тысяч украинцев, которые были заключены до 2014 года по решению украинских судов.

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Об этом сообщил Минюст в ответ на информационный запрос "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 01.01.2014 в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах содержалось 32 тыс. 409 заключенных-украинцев на временно неподконтрольной территории Украины, из них: Донецкая область – 17 тыс. 703, Луганская область – 11 тыс. 325, АР Крым – 3 тыс. 381", - сообщили в ведомстве.

В Минюсте также отметили, что сейчас с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из АР Крым для отбывания наказания на подконтрольных Украине территориях было переведено 554 осужденных.

Основное количество осужденных перевели из Луганской и Донецкой областей - 542 человека, из АР Крым перевели 12 человек.

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