Активисты в Херсоне провели акцию в годовщину нападения на Гандзюк: "Докажем, что в Украине возможна справедливость без судов Линча". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондента "Громадского" Богдана Кутепова.

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На акцию пришли друзья убитой активистки, а также ее отец.

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После посещения главного управления НП в Херсонской области акция переместилась к дому Игоря Павловского – вероятного посредника между исполнителями и заказчиками убийства. Затем ее участники направились к дому бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука – одного из вероятных заказчиков убийства Гандзюк.

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Далее активисты направились к месту работы еще одного вероятного заказчика убийства Гандзюк – Владислава Мангера, который возглавляет Херсонский облсовет. Там они оставили Мангеру несколько посланий на стенах, несмотря на то, что полиция пыталась всячески препятствовать этому.

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Акция закончилась возле здания горсовета, на котором сегодня появилась надпись "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

"Мы призываем к сдержанности. Мы дожмем этих гнид законно. Мы должны доказать, что в Украине действует закон и возможна справедливость без судов Линча", - говорится в итоговом заявлении участников инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?".













Фото - Хто замовив Катю Гандзюк?

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.