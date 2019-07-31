Приговор наемнику РФ из Бразилии Лусварги вступил в законную силу, - прокуратура Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Такое решение Днепровский апелляционный суд принял на заседании в среду, 31 июля, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.

В ходе судебного заседания обвиняемый Рафаэль Лусварги подал ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровский апелляционный суд принял решение о прекращении апелляционного производства.

Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке.

Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит.

После заседания суда обвиняемый Рафаэль Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

Напомним, 2 мая этого года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорили к 13 годам заключения обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура требует для бразильского террориста Лусварги 14 лет тюрьмы