Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

Соответствующий Указ №565/2019 от 31 июля 2019 года размещен на президентском сайте в среду, передает Цензор.НЕТ.

"В частичное изменение статьи 3 Указа Президента Украины от 25 июня 2019 № 453 "Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики" (с изменениями, внесенными Указом от 16 июля 2019 года № 523) ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики таких людей: Верланов Сергей Алексеевич - председатель Государственной налоговой службы Украины; Данилюк Александр Александрович - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины ", - сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский ввел первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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