Бекирова вынуждают заявить, что Меджлис готовил теракты, - Чубаров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом на брифинге заявил глава Меджлиса, народный депутат Рефат Чубаров.

По его словам, вчера к Бекирову впервые за неделю попал адвокат, который передал, что здоровье политзаключенного ухудшается и время от времени становится критическим.

"Там ситуация очень простая. Ему говорят: "Дай показания о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо", - подчеркнул Чубаров.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

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