Холодницкий подал апелляцию на оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.

"Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким подана апелляционная жалоба на оправдательный приговор Малиновского районного суда г.. Одессы от 04.07.2019, которым действующего Одесского городского председателя и других соучастников признано невиновными в совершении инкриминируемых преступлений по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только анализом содержания самого приговора "установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона)".

"Вместе с тем после выхода из отпуска прокуроров, которые поддерживали публичное обвинение, и ознакомления ими с материалами судебного производства, очевидно, будут установлены и другие обстоятельства в пределах оснований для отмены приговора, а соответственно и для внесения дополнений к апелляции", - отмечает САП.

Отмечается, что требования апелляционной жалобы касаются "необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, согласно которому признать виновными лиц, оправданных судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных дебатах".

"Среди прочего, следует отметить, что суд в приговоре даже не принял решение по поводу производства в отношении юридического лица - ООО "Девелопмент Элит", что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с ч. 4 ст. 374 УПК Украины", - добавили в САП.

Прокуратура подчеркнула, что судьи находились в совещательной комнате меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора.

"При этом анонс о выходе суда из совещательной комнаты для оглашения приговора появился утром третьего рабочего дня пребывания в совещательной комнате. Отбросив ряд доказательств стороны обвинения, другой части доказательств оценки в приговоре не предоставлено вообще, в том числе и показаниям свидетеля Е. Малаховскиса, что суд обязывался сделать, отказывая 02.04.2019 прокурору в вызове указанного свидетеля", - сообщили в САП.

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