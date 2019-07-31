Половину от всех видов на жительство в Польше получили украинцы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо", об этом сообщил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

Согласно данным Управления, у середине этого года действительные разрешения на проживания в Польше были у почти 400 тысяч человек, около 199 тысяч из которых получили украинцы.

Отмечается, что больше всего видов на жительство в Польше у граждан Украины, Беларуси и Грузии. По словам Дудзяка, поток иммигрантов в Польшу в основном дополняет потребности рынка труда.

"В первой половине этого года больше всего прибыло граждан: Украина - 19,4 тыс. человек, Беларуси - 3 тысячи, Грузии - 1,3 тыс, Индии - 800 человек и Непала - 500 человек", - сказал Дудзяк.

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