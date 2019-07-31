Мы подали в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ КП, - Филарет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Митрополит Епифаний провел 27 июля Священный Синод, на котором приняли решение о создании комиссии по ликвидации не только Киевской патриархии УПЦ КП, но и по передаче всего имущества Киевского патриархата Киевской митрополии (ПЦУ. - Ред.) без нашего ведома, без нашего разрешения", - заявил он.

"Что нас особенно беспокоит, что министерства и культуры, и юстиции тоже приняли решение о снятии с регистрации Киевской патриархии (УПЦ КП - УНИАН). Этого права они не имеют. Почему не имеют? Потому что я не обращался к ним относительно ликвидации Киевской патриархии, а без обращения патриарха или руководителя той или иной епархии Министерство юстиции и Министерство культуры не имеют права ни регистрировать, ни снимать с регистрации", - добавил патриарх.

Филарет отметил, что все епархии ПЦУ перерегистрировали свои уставы с Киевского патриархата на Православную церковь Украины, а Киевская патриархия УПЦ КП не подавала прошение о перерегистрации на ПЦУ. "Раз мы не подавали, то Министерство юстиции не вправе без нашего согласия, без нашей просьбы снимать нас с регистрации, поэтому мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата", - отметил он .

"Суда пока еще не было, но иск мы подали", - добавил Филарет.

Напомним, ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

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