Мы установили, что Сытник вмешивался в американские выборы. Теперь он мстит, - судья Вовк

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает председатель ОАСК Павел Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США", - говорится в сообщении.

Также Волк напомнил, что дело, ответчиком в котором, в частности, был и Артем Сытник, по сути рассматривал Окружной административный суд Киева и вынес решение в декабре 2018 года.

"ОАСК установил, что Сытник как руководитель антикоррупционного ведомства превысил свои должностные полномочия, грубо нарушил законодательство Украины, в результате чего стал инструментом внешнеполитических процессов и вмешался в формирование внешней политики Украины. А вообще речь идет о деле разглашения информации следствия, саботаже избирательной кампании другого государства и многое другое. ОАСК как независимый суд установил: со стороны Сытника было превышение полномочий и вмешательство в выборы в США. И это нанесло ущерб интересам государства Украина", - уточнил председатель ОАСК.

Вовк отметил, что президент США Трамп публично высказывался, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника.

"Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия", - подчеркнул Павел Вовк.

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