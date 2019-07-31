Апелляционный суд оправдал донецкого бизнесмена Щура, сломавшего нос патрульному: Просто отмахнулся

Об этом говорится в постановлении суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Уроженец Донецка Щур обвинялся в том, что 2 января 2017 года в помещении Оболонского райотдела полиции Киева ударил в лицо патрульного полицейского, задержавшего автомобиль с его знакомой, водившей в нетрезвом состоянии 1 января.

По словам подсудимого, он прибыл в райотдел, чтобы узнать обстоятельства инцидента, а полицейские начали по-хамски с ним общаться.

"Он туда пришел трезвым, находился в адекватном состоянии и просто так не стал бы никому хамить", - указаны в решении суда показания бизнесмена.

Щур подчеркнул, что полицейские начали первыми его избивать ногами и руками, а затем одели наручники.

Через некоторое время с него сняли наручники и полицейский ему заявил, что Щур его избил.

Подсудимый категорически это отрицает.

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Тем не менее, Щуру было предъявлено подозрение и он был помещен под домашний арест.

10 мая 2018 года суд первой инстанции признал его невиновным и оправдал в связи с недоказанностью состава преступления.

Прокуратура не согласилась с этим и подала апелляционную жалобу.

В июле текущего года Апелляционный суд жалобу отклонил.

По мнению суда, Щур не целенаправленно ударил полицейского, а просто отмахнулся.

Таким образом, суд не усмотрел прямого умысла в действиях обвиняемого.

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