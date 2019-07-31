Налоговая милиция и СБУ ликвидировали транзитно-конверационную группу на Киевщине и Одесчине, через которую прошло около 100 млн грн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 УК Украины была установлена группа транзитно-конвертационных предприятий, организованных жителями Киева и Одессы с целью предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность на территории Киевской и Одесской областей.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты приобрели и зарегистрировали на подставных лиц ряд субъектов хозяйствования.

На счета таких подконтрольных предприятий компании реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретение товаров и/или предоставление определенных услуг, которые после обналичивания возвращались заказчикам услуг конвертации.

За период 2018 - 2019 годов объем проконвертированных средств составил более 100 млн. гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту незаконной деятельности и проживания фигурантов, из незаконного оборота изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карточки подконтрольных предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и компьютерную технику.

Продолжается следствие".

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