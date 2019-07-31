Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры вчера (30 июля. - Ред.), готовимся идти на допрос", - сообщил защитник, но отказался ответить на вопрос о дате допроса, поскольку "это тайна следствия".

Сайт Генеральной прокуратуры Украины пока не содержит данных о вызове Людмилы Денисовой на допрос.

Адвокат Андрей Тарасов отказался комментировать содержание записей, обнародованных на прошлой неделе Национальным антикоррупционным бюро Украины.

"Насколько я понимаю по этим записям, то это доказательства в уголовном производстве. Именно суд, если это дело дойдет до суда, будет оказывать юридическую оценку этим доказательствам, в том числе и по их допустимости и идентичности. Пока нечего комментировать", - сказал Тарасов.

"Что касается обжалования решений НАПК. Действительно, НАПК в 2018 году провело полную проверку деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы, когда еще Людмила Леонтьевна была народным депутатом, они нашли там, по их мнению, определенные нарушения и приняли решение об обращении в НАБУ о возбуждении уголовного производства относительно неправомерного декларирования . Эти решения были обжалованы нами еще в 2018 году в административном суде. Суд в июне 2019 принял соответствующее решение. Ни я, ни уполномоченная к судьям административного суда относительно ускорения или положительного решения спора не обращались", - отметил адвокат.

Напомним, 26 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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