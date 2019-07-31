"Может, мне пора купить твое ухо?" - Портнов угрожает в сети в ответ на напоминание о его работе на режим Януковича

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Данилюка.

"Режим Януковича свозил со всей страны криминалитет, раздавал им ментовское оружие и эти животные устраивали в Киеве ночные охоты, калеча и убивая протестующих и просто ночных прохожих. Андрей Портнов был первым заместителем главы Администрации Президента Януковича", - написал Данилюк.

В ответ экс-зам главы администрации президента Виктора Януковича, начал угрожать в комментариях.

"Может, мне пора купить твое ухо?" - написал Портнов.

Данилюк отреагировал на слова Портнова и попросил подробнее объяснить, что он имеет в виду. Но Портнов не ответил.

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